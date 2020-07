Politie zoekt getuigen van overval Voorschotenlaan

De politie is direct een onderzoek gestart en er zijn camerabeelden veilig gesteld. Daarnaast is de politie op zoek naar getuigen van de overval of van de vluchtroute van de dader. Heeft u informatie die de politie kan helpen in dit onderzoek, bel dan met 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem, via 0900-8000