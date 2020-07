Slachtoffer verkeersongeval Vlaardingen overleden, politie zoekt getuigen

Een paar minuten voor middernacht, nog net op 17 juli dus, reden een zwarte Mercedes C180 en een zwarte Citroen C3 beide op de Van Beethovensingel in de richting van de Deltaweg. Door onbekende oorzaak raakten beide auto’s van de weg, waarbij de Mercedes op een boom botste. De Citroen schampte een boom, plette een fiets die tegen de boom geparkeerd stond en raakte vervolgens een geparkeerde personenauto. De inzittende van de Citroen liep arm- en nekletsel op. De twee inzittenden van de Mercedes liepen zware inwendige verwondingen op. De bestuurder van deze Mercedes is inmiddels aan zijn verwondingen bezweken.



Wat was de aanleiding?

Uit politieonderzoek is gebleken dat het zeer aannemelijk is dat de beide auto’s behoorlijk hard reden. Team Verkeer wil graag weten wat er aan de aanrijding vooraf ging. Hadden de bestuurders voorafgaand aan de aanrijding contact met elkaar? Is iemand iets opgevallen over het rijgedrag van deze bestuurders?

Wie het antwoord op een van deze vragen heeft, heeft gezien wat er gebeurde óf andere informatie heeft die de politie helpt in het onderzoek, wordt gevraagd te bellen. Dat kan op 0900-8844; vraag dan naar de afdeling Opsporing van Team Verkeer. Anoniem bellen kan naar 0800-7000. Of vul onderstaand tipformulier in.