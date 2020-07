Aanhouding na schietincident

Een 23-jarige man uit Roosendaal is maandagavond 6 juli gewond geraakt nadat hij op de Nispenseweg is beschoten. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. De politie was op zoek naar de verdachte en heeft deze maandagmiddag in Gilze Rijen aangehouden. Hij zit vast voor verhoor.

