Getuigen gezocht van mishandeling

Op deze maandagochtend kregen een fietser en een bromfietser het mondeling met elkaar aan de stok op het fietspad van de Moergestelseweg in Oisterwijk in de richting van het centrum van Oisterwijk en het spoor. Na een woordenwisseling reed de bromfiets door tot aan het spoor waar hij moest wachten voor de slagbomen. De fietser kwam hem achterop rijden. Toen hij weer bij de bromfietser kwam stapte hij af. Hij gaf de bejaarde bromfietser een duw die ten val kwam met de bromfiets op hem. Daarna mishandelde hij hem. De fietser reed daarna door in de richting van de supermarkt Nettorama. De hulpdiensten werden gebeld, het slachtoffer bleek flink gewond te zijn en is met meerdere botbreuken naar het ziekenhuis gebracht. De politie is een onderzoek gestart naar de fietser. We hebben enkele getuigen gesproken maar zijn op zoek naar mensen die ook op de Moergestelseweg reden en de fietser en bromfietser gezien hebben. We weten dat het slachtoffer in eerste instantie hulp heeft gehad van twee mannen in een groene bestelbus die we nog niet gesproken hebben. We hopensnel in contact te komen met deze mannen en andere getuigen die ons meer kunnen vertellen over het incident of de verdachte. Uiteraard zijn camerabeelden van het incident of de verdachte meer dan welkom