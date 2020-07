Twee verdachten aangehouden op verdenking wapenbezit

Circa twintig minuten daarvoor meldden twee bijzondere opsporingsambtenaren dat ze in Amersfoort op de Utrechtseweg drie mannen in een auto hadden zien stappen, van wie één een vuurwapen in zijn broeksband had zitten. De boa’s volgden de auto richting Soesterberg en Zeist en gaven onderweg steeds de positie door aan de politie. Die nam de achtervolging over en bracht de auto tot stoppen op de Laan van Vollenhove.

Uitpraatprocedure

Op dat moment zaten nog maar twee mannen in de auto. Vanwege het vermoeden van verboden wapenbezit, startten de agenten een zogenoemde uitpraatprocedure. De inzittenden stapten uit, maar bleken niet in bezit van een vuurwapen. In de omgeving is nog gezocht naar de mogelijke derde inzittende en het wapen, maar die werden niet meer aangetroffen.

Nader onderzoek

De verdachten zijn overgebracht naar het bureau en ingesloten voor verhoor. Een van hen bleek in bezit van een wikkel met vermoedelijk een gebruikershoeveelheid drugs. Nader onderzoek wordt ingesteld, onder meer naar eventuele verborgen ruimtes in de inbeslaggenomen auto.