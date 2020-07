Man aangehouden voor diefstal uit auto

Haarlem - Politiemensen in burger zagen dinsdag- op woensdagnacht omstreeks 02.30 uur een hun bekende man lopen, die eerder in het nieuws was voor diefstallen uit voertuigen. Hij is vervolgens onopvallend gevolgd. De politie zag de man in een auto stappen en dat hij daarin enige tijd verbleef, en naar spullen zocht.