Voertuigbrand in Westknollendam

Westknollendam - De brandweer en de politie kregen dinsdagmorgen om 03.30 uur melding van een voertuigbrand in een busje op een parkeerterrein aan de Piet Kuiperlaan in de hoen met de Noorddijk. De brandweer kwam ter plaatse en bluste de brand. Bij het blussen is ontdekt dat enkele vaten met benzine in het busje stonden. Er lijkt sprake van brandstichting. Het voertuig is na onderzoek weggesleept.