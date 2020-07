Getuigenoproep overval supermarkt Waterlandplein

Het is mogelijk dat de verdachte een manier heeft gevonden om voorafgaand aan de overval de supermarkt in te sluipen. Dat kan dan in feite op elk moment van de dag gebeurd zijn. Wellicht dat een dergelijke actie bij winkelend publiek of andere voorbijgangers is opgevallen. Dan horen wij dat graag. Ook als er mensen zijn die andere informatie voor het rechercheteam hebben, dan komen we graag met hen in contact: telefonisch kan dat via 0900-8844 of maak gebruik van het online tipformulier op politie.nl. U kunt ook anoniem bellen: Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.