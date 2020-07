Getuigenoproep vuurwerkbom in Koolwitjesstraat Aalsmeer

De explosie van de vuurwerkbom klinkt even voor 3.30 uur die nacht. De recherche is dan ook op zoek naar getuigen die mogelijk iets verdachts of verdachte personen hebben gezien in de omgeving van de Koolwitjesstraat tussen 3.15 en 3.45 uur. Ook informatie over eventueel gebruikte voertuigen of vluchtroutes is zeer welkom.

Daarnaast doet de recherche een beroep op mensen die meer weten over de achtergrond van het incident. Heeft u informatie voor de politie? Neem dan contact op via 0900-8844, via Meld Misdaad Anoniem 0800 – 7000 of via onderstaand tipformulier.