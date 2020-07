Van wie is deze fotocamera?

Op de camera zijn enkele honderden vakantiefoto’s te zien. Uit privacyredenen richting de personen op de foto’s kunnen wij deze foto’s niet delen. We kunnen we melden dat de foto’s lijken te zijn gemaakt in Istanbul, op Schiphol, in Amsterdam en in Barcelona en dat deze beelden zijn gemaakt tussen juli 2015 en juni 2016. Op de foto’s is een vrouw van circa 60 jaar oud regelmatig te zien, evenals twee mannen en een vrouw van circa 30 jaar oud. Daarnaast is een opvallend schilderij gefotografeerd, waarvan de foto hieronder te zien is.