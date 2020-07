Aanhouding na achtervolging in de Schilderswijk

De Hagenaar reed met hoge snelheid door de woonwijk. Tijdens de achtervolging kwamen de vluchtauto en een politieauto met elkaar in botsing, maar de man wist met zijn auto via het fietspad weg te komen. Op het Hobbemaplein konden agenten een einde maken aan de levensgevaarlijke verkeerssituatie door hem tegenmoet te rijden en de surveillanceauto voor de vluchtauto te zetten, zodat hij wel moest stoppen.



Gestolen voertuig

De auto waarin de verdachte reed, bleek die nacht te zijn gestolen. De eigenaar van het voertuig had de diefstal nog niet opgemerkt toen de politie het meldde. Ook werd in de auto een gebruikershoeveelheid drugs aangetroffen. De 43-jarige bestuurder is aangehouden en moet zijn rijbewijs inleveren. Hij is meegenomen naar een politiebureau voor verhoor.