In het water gevonden jongen overleden

Rond 15.30 uur kreeg de politie de melding dat in de Zegerplas aan de Sportlaan in Alphen aan den Rijn een jong kindje in het water was gevonden. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen was het kindje door omstanders al uit het water gehaald en was de reanimatie gestart. Het 4-jarige slachtoffertje werd hierna vervoerd naar het ziekenhuis. Ondanks alle levensreddende handelingen is hij daarna in het ziekenhuis overleden. De politie probeert de exacte toedracht van hoe het jongetje in het water is geraakt te achterhalen.