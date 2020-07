Dronken vrouw veroorzaakt aanrijding en verzet zich tegen aanhouding

Meerdere bewoners van de Rhijnauwensingel zagen hoe om kwart over zes ’s avonds een grijze auto een geparkeerde auto aanreed en vervolgens doorreed. Eén van de getuigen wist nog snel een foto te maken van de auto. Met deze informatie en op aanwijzen van omstanders benaderen agenten de bewuste auto, die verderop geparkeerd stond. Als de agenten de vrouw, waarvan vermoed wordt dat zij gedronken heeft, vertellen dat ze mee moet naar het politiebureau, begint de vrouw te gillen en vraagt omstanders haar aanhouding te filmen. Ook verzet de 46-jarige Rotterdamse zich tegen haar aanhouding. Agenten weten haar toch in de politiebus te plaatsen en naar het bureau te brengen. Uit de blaastest bleek dat de vrouw teveel gedronken had. Zij blies 825 ugl (voor een ervaren bestuurder is 220 ugl toegestaan). De vrouw is inmiddels heengezonden met een proces-verbaal voor rijden onder invloed en het verlaten van een plaats ongeval.