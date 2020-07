Man onder invloed rijdt tegen lantaarnpaal aan

De 37-jarige bestuurder van de auto, een man uit Terneuzen, verklaarde zelf tegen de agenten dat hij geblowd had. De man was licht gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Daar werd door een arts een bloedmonster van hem afgenomen. Dat is door de politie opgestuurd naar het NFI die het zal onderzoeken. Zijn auto moest door een takelbedrijf worden weggesleept. De aanleiding voor het ongeval was mogelijk een verkeersruzie die even tevoren had plaatsgevonden. De man zou een paar bromfietsers hebben achtervolgd en daarna tegen de lantaarnpaal zijn aangereden. Van de bromfietsers zijn verklaringen opgenomen.

De 37-jarige Terneuzenaar kreeg een rijverbod van 24 uur en er wordt proces-verbaal tegen hem opgemaakt.