Meerdere ruiten vernield, man aangehouden

Agenten gingen ter plaatse en zagen de man, van wie een signalement bekend was, rennen. Hij klom over het hek bij het stadkantoor en verdween daar in de tuin. Met verschillende surveillance-eenheden is de tuin doorzocht en de agenten troffen hem daar ook aan. De man kwam verward over. Hij liet zich niet aanhouden, maar toen de agenten pepperspray gebruikten om hem onder controle te krijgen konden ze hem meenemen naar een politiecellencomplex.

Het betreft een 42-jarige man uit Hoogvliet. Hij zit nog vast en mag dinsdag een verklaring afleggen ten overstaan van rechercheurs.

Door de politie zijn getuigenverklaringen opgenomen en ook werd door vier mensen aangifte gedaan van vernieling van hun raam.