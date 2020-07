Twee aanhoudingen voor openlijke geweldpleging

Bij aankomst bleek dat een 16-jarige jongen uit Middelburg het slachtoffer was. Hij deed aangifte van openlijke geweldpleging en vertelde de agenten dat hij, zonder hem bekende aanleiding, was tegengehouden door een groepje jongens en dat hij tegen zijn gezicht gestompt was. Ook zou zijn telefoon afgepakt zijn.



Twee verdachten werden aangehouden. Zij zijn 15 en 16 jaar en komen uit Middelburg en Vlissingen. Ze zijn ingesloten in een politiecellencomplex en mogen daar dinsdag een verklaring afleggen over het feit waar zij van verdacht worden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het slachtoffer liep licht letsel op aan zijn gezicht.