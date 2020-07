Politie zoekt getuigen brandstichting

Eindhoven - De politie is op zoek naar getuigen van een brand dinsdagochtend vroeg. Rond 3.00 uur kwam bij de hulpdiensten een melding binnen van een uitslaande brand bij een woning aan de Moreelselaan. Bij de brand raakte een 16-jarige jongen ernstig gewond. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. Getuigen vertelden dat ze een harde knal en glasgerinkel hoorde. De politie doet onderzoek naar brandstichting en gaat uit van een misdrijf. Heeft u informatie die kan helpen in dit onderzoek? Heeft u misschien iets verdachts gezien vlak voor de brand? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Dat kan ook anoniem op 0800-7000.