Vijf aanhoudingen in witwasonderzoek

Diverse Meld Misdaad-Anoniem meldingen over een woning aan de Antoon van Elenstraat leidden tot een uitvoerig onderzoek door de politie in Maastricht. Dit was de basis voor een actie die afgelopen maandag bij de woning plaatsvond. Daarbij werden bijvoorbeeld ook speurhonden en de collega’s van Forensische Opsporing ingezet voor een zoeking in de betreffende woning.

Inbeslagname

Uiteindelijk werden vijf mannen in de leeftijd van 29, 43, 30, 33 en 37 jaar op verdenking van witwassen aangehouden. Een doorzoeking van de woning leidde tot de inbeslagname van een auto, scooter, diverse kleding, accessoires en telefoons, diverse horloges en een geldbedrag van ruim 10.000 euro.

MMA

Wilt u een melding doen zonder dat uw naam bekend wordt? U kunt een melding doen zonder uw naam of adres op te geven bij Meld Misdaad Anoniem (MMA) via 0800-7000 (gratis). U kunt bij MMA ook anoniem online melden. Via MMA krijgt de politie toch informatie en helpt u om uw omgeving veiliger te maken