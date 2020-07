Drugslab in Ittervoort ontdekt

Er is wel eerder geproduceerd middels een methode waarbij kwik wordt gebruikt. Of er de afgelopen tijd ook kwik is vrijgekomen is nog niet duidelijk. Het RIVM is naar Ittervoort gekomen om metingen te verrichten. Er is nog niemand aangehouden.

Het lab kwam in zicht tijdens een groter onderzoek in het land. In de woning, maar ook in een loods achter het huis zijn grondstoffen voor de productie van harddrugs en drie ‘drukketels’’ aangetroffen. De politie vond 40 liter zogeheten meth-olie. Ook liep er in de tuin een leiding van tientallenmeters. Via deze leiding werden “productie-geuren”geneutraliseerd. Het lab in Ittervoort is het tweede meth-lab dat is ontmanteld in ons provincie.