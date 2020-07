Getuigen gezocht woningoverval Oss

In de nacht van maandag op dinsdag op 21 juli 2020 omstreeks 01.28 uur kwam er een melding binnen van een woningoverval in de Ussenstraat in Oss.

Collega’s troffen daar de bewoonster aan die behoorlijk ontdaan was door datgene wat haar was aangedaan. De gehele woonkamer en slaapkamer van deze dame was doorzocht. Lades van kasten stonden open, goederen lagen her en der verspreid door de woonkamer en de slaapkamer. De bewoonster vertelde ons hevig geëmotioneerd dat zij in bed lag te slapen en plots wakker werd van een scherp licht van een zaklamp in haar ogen. Toen zij haar ogen opende zag ze dat er 2 mannen in haar slaapkamer stonden. Op dat moment stond de bejaarde vrouw doodsangsten uit en bleef ze doodstil liggen in haar bed terwijl de personen ondertussen haar woonkamer en slaapkamer doorzochten.

Nadat de mannen klaar waren met het doorzoeken van de woning verlieten zij door de voordeur de woning. Hierna kon de bewoonster alarm slaan.

Signalement

-2 (jonge) mannen

-De mannen waren redelijk groot met een normaal postuur

-De mannen waren geheel in het zwart gekleed en droegen beiden een bivakmuts

-De mannen zouden mogelijk ook een pet of hoodie over de bivakmuts hebben gedragen

-De mannen spraken Nederlands zonder accent

-De mannen droegen beiden handschoenen

-De mannen hadden beiden een zaklamp.

Uiteraard is het slachtoffer erg aangedaan door wat haar is overkomen. Een roofoverval in je eigen huis gaat je niet in de koude kleren zitten en zet iemands leven emotioneel voor langere tijd op z’n kop

Helpt u ons mee?

Helpt u ons mee om de daders te pakken van deze laffe overval en daarmee recht te doen aan het slachtoffer? Wij zoeken personen die iets hebben gezien van deze overval of iets hebben gehoord deze nacht. Heeft u misschien camerabeelden die mogelijk e.e.a. hebben geregistreerd? Dan horen wij dit graag!!

Laat iets van je weten via onderstaand tipformulier. Bellen kan ook op 0900-8844. Meld u liever anoniem dat kan ook op 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem) Dank voor uw hulp!!