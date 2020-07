Ontwikkelingen in onderzoek vernielingen en brandstichtingen Hengelo

Het rechercheteam neemt de zaak erg hoog op. De verschillende intimiderende acties richting het gezin in Hengelo hebben er voor gezorgd dat zij al weken niet meer in hun eigen woning kunnen verblijven. De teamleider noemt het een wonder dat er geen gewonden zijn gevallen. "De brandstichting met de molotovcocktail had heel anders kunnen aflopen. Je wilt er niet aan denken wat er was gebeurd als de bewoners niet op tijd de woning uit hadden gekund. De daders hebben een enorm risico genomen met deze actie, terwijl er kinderen in de woning lagen te slapen."

Het team benadrukt dan ook dat alle informatie, hoe klein ook, bruikbaar kan zijn in het onderzoek. "Ook als u twijfelt willen we u graag spreken. Soms kan informatie die onbelangrijk lijkt van grote waarde zijn voor het onderzoek. Alle informatie die we binnenkrijgen, onderzoeken we in de hoop dat het leidt naar de aanhouding van de daders".