Passagier taxi maakt flinke stennis, vernield taxi en mishandeld agent

Rond de klok van 15.10 uur belde de chauffeur van de taxi met de meldkamer. Hij had problemen met een passagier over de betaling, hij werd bedreigd en zijn auto was vernield. Een surveillance eenheid ging ter plaatse om poolshoogte te nemen. Eenmaal ter plaatse in de C. Huygensstraat in Heino troffen ze daar de taxichauffeur en een zichtbaar beschonken passagier. Na aanspreken liep het uit de hand en richtte de man zijn agressie tot de agenten. Hierbij bedreigde hij de agenten.