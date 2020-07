Vrouw gewond na confrontatie met inbrekers

Woensdagochtend, rond 2.35 uur, krijgt de politie een melding van een inbraak. Snel gaan ze naar het adres en treffen daar de bewoonster van het huis aan. De politiemedewerkers verlenen eerste hulp aan het slachtoffer, dat daarna voor controle naar het ziekenhuis wordt gebracht. Het blijkt dat er tijdens de inbraak ook twee minderjarige kinderen aanwezig zijn in het huis. De inbrekers zijn nergens meer te bekennen. Het is nog niet bekend of er bij de inbraak wat is gestolen.

Getuigen

De inbrekers vluchten direct na de confrontatie. De politie zoekt getuigen die mogelijk iets gezien hebben tussen 2.00 uur en 3.00 uur in de buurt van de Pieter Mondriaanlaan in Woerden. Omdat niet duidelijk is welke kant de inbrekers op zijn gegaan, vragen we ook getuigen in de verdere omgeving en de jachthaven ‘de Greft’ om zich te melden.

Mensen die camera’s aan hun woning of bij hun boot hebben hangen kunnen mogelijk iets vast hebben gelegd. Daarom vragen we de beelden terug te kijken en te letten op 3 á 4 personen die op de vlucht zijn, waarvan 1 met het volgende signalement:

Man

Slank postuur

1.75 – 1.80 meter lang

Witte/lichte huid

Kort donkerblond haar

Donkerkleurig ringbaardje

Zwart-witte sportkleding

Help mee met politieonderzoek

Heeft u iets verdachts gezien omstreeks het tijdstip van de inbraak in de buurt van de woning of op een mogelijke vluchtroute? Of heeft u camerabeelden? De politie komt graag met u in contact. Doe een melding via onderstaand meldformulier of bel 0900 8844. Anoniem melding doen kan ook.