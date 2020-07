Bewoner stuit op inbreker

Rond 05.30 uur werd de bewoner wakker van lawaai en stond er ineens een onbekende man in zijn slaapkamer. De inbreker had een steekvoorwerp in zijn hand en schreeuwde dat hij geld wilde. Vervolgens pakte de dader het slachtoffer bij zijn arm en nam hem mee de woonkamer in. Daar maakte de inbreker wat geld buit en vluchtte daarna de woning uit in onbekende richting. Het slachtoffer alarmeerde toen de politie die ter plaatse constateerde dat de inbreker vermoedelijk door een verbroken raam binnen is gekomen. De bewoner kon de aanwezige agenten vertellen dat de inbreker ongeveer 20 jaar oud is, rond de 1,75 meter lang is, een slank postuur heeft en met een accent sprak.