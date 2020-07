Getuigenoproep overval Uiterwaardseweg Gouda

Gouda - Op dinsdag 21 juli 2020, omstreeks 22:00 uur, werd een 22-jarige man uit Utrecht slachtoffer van een overval aan de Uiterwaardseweg in Gouda. Dit gebeurde op het parkeerterrein nabij het skatepark. Op het moment van de overval zat de man in zijn auto toen hij in zijn zijspiegel twee mannen aan zag komen rennen. Nog voordat hij zijn slot in kon drukken hadden de mannen de auto al open en werd hij zwaar mishandeld en beroofd van zijn spullen.