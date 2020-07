Getuigen gezocht schoten in Vlaardingen

De melder zou drie schoten gehoord hebben. Er zijn geen gewonden of inslagen van de kogels gevonden. Vlak na de schoten is met flinke snelheid een grijze auto weggereden. Onduidelijk is nog of deze auto in verband kan worden gebracht met het schieten.



In diezelfde nacht, kwam rond 6.00 uur een melding binnen dat er schoten gehoord zijn in de buurt van de Geert Grootelaan. Dit is in dezelfde wijk, Vlaardingen Westwijk, als waar eerder die nacht de hulzen aangetroffen zijn. Ook hier is direct gezocht naar sporen. Daar is echter niets aangetroffen. Onduidelijk is nog of dit daadwerkelijk schoten waren. Er is een onderzoek opgestart.



Getuigenoproep

Heeft u die bewuste nacht/ochtend iets opvallends gezien of gehoord? Of beschikt u over andere informatie die het onderzoek verder zou kunnen helpen? Neem dan contact op met de politie via 0900 8844. Via het tipformulier hieronder kunt u eventueel beeldmateriaal ter beschikking stellen, zoals bijvoorbeeld eventuele dashcambeelden van geparkeerde auto’s. Belt u liever anoniem? Dat kan via 0800 7000.