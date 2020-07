Automobilist vanwege zeer gevaarlijk rijgedrag en mogelijk witwassen aangehouden

Agenten reden dinsdag 21 juli 2020 omstreeks 23.50 uur in uniform in een herkenbare politieauto. Ze zagen dat op de Ringbaan West een blauwe VW Golf door rood reed. Ze gingen naast het voertuig rijden en zagen dat de bestuurder hen lachend aankeek, waarna hij plotseling zijn snelheid verhoogde tot boven de 130 km / uur. De dienders hebben de achtervolging ingezet en collega’s gewaarschuwd. De automobilist reed de Lage Witsiebaan op waar hij ook het rode verkeerslicht negeerde. Op de Reitse Hoevenstraat, waar werkzaamheden zijn, reed hij over het trottoir. Vervolgens reed de automobilist zigzaggend door het verkeer, achtervolgd door de politie. Uiteindelijk liet hij de auto op het industrieterrein Katsbogten achter en ging te voet verder op de vlucht. De bestuurder werd ondanks een grote zoekactie met hondengeleider en politieheli niet gevonden. De auto werd getakeld. Omstreeks 02.30 werd een verdachte situatie op het industrieterrein gemeld. Op de Joke Smitweg werd een man aangetroffen die door de agenten herkend werd als de bestuurder die eerder achtervolgd was. Hij werd aangehouden en is vastgezet.