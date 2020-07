Man aangehouden wegens dealen

Agenten controleerden de auto waarin de man reed. Bij aanspreken roken zij een henneplucht en uitlevering van alle aanwezige drugs werd gevorderd. Ook werd de auto doorzocht. De agenten troffen zes zakjes hennep aan in de auto.

De man is overgebracht naar het bureau. Hij legde een verklaring af en is heengezonden. Op een later tijdstip wordt de man uitgebreider gehoord. De drugs zijn in beslag genomen.