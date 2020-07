Politie vindt drugs in woning na anonieme meldingen

Wanneer u informatie hebt over misdaad en/of criminaliteit, maar u wilt liever niet met de politie praten, om wat voor reden dan ook, dan bestaat de mogelijkheid om uw bericht te delen via Meld Misdaad Anoniem. Dit is een onafhankelijk meldpunt. U geeft telefonisch (0800-7000) of via de website (www.meldmisdaadanoniem.nl) uw wetenswaardigheden door en blijft hierbij gegarandeerd anoniem. De melding die u doet wordt doorgegeven aan opsporingsdiensten. Die toetsen vervolgens de melding en doen onderzoek of de informatie klopt. De melding die gedaan wordt kan dus als het ware dienen als een puzzelstukje in een onderzoek. Soms kan het even duren voor u resultaat ziet; pas als feiten de anonieme melding onderbouwen ondernemen de opsporingsdiensten actie. Kijk voor meer informatie op de website.