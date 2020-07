Slachtoffer steekincident na behandeling ziekenhuis naar huis

De politie startte direct een grote zoekactie. De agenten kregen daarbij hulp van getuigen die signalementen en looprichting van de dader doorgaven. Door Cameratoezicht werd gemeld dat een man die volledig aan het signalement voldeed op de Hoge Brug liep in de richting van de Adriaan van Bergenstraat. De dienders kregen door alle informatie zicht op de verdachte, een 29-jarige Bredanaar, die in het Centrum woont. Hij werd om 20.30 uur in zijn woning aangehouden. Hij is in verzekering gesteld. De recherche doet nader onderzoek naar de toedracht van het incident.