De politie is specifiek op zoek naar informatie over de tweede sportieve witte Golf en zijn bestuurder (zie foto). Hebt u informatie die wij kunnen gebruiken in ons onderzoek? Dan kunt u bellen via het algemene nummer van de politie (0900-8844), u kunt ook uw informatie delen via WhatsApp (06 – 1220 7006), of via het tipformulier. Vermeld bij uw contact alstublieft zaaknummer: 2020-147627. Anoniem melden kan ook. Deel dan je informatie via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.

Wanneer u de bestuurder of eigenaar bent (geweest) van een witte Golf die op 10 juni in Vlissingen heeft gereden verzoeken wij u om zich bij ons te melden.