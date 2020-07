Getuigen en camerabeelden gezocht brandstichting Moreelselaan Eindhoven

De 16-jarige Eindhovenaar raakte ernstig gewond bij de uitslaande brand en ligt nog steeds in het ziekenhuis. Vermoedelijk is dinsdag 21 juli rond 03.00 uur aan de voorzijde van de woning brand gesticht. Getuigen spreken over een harde knal en glasgerinkel.

De politie startte een grootschalig opsporingsonderzoek (TGO) omdat we uitgaan van brandstichting.

Het opzettelijk stichten van brand waarbij iemand (zwaar) letsel oploopt is een zeer ernstig misdrijf.

Gisteren deed de forensische recherche uitgebreid sporenonderzoek.

Ook is er in de omgeving van de woning buurtonderzoek verricht en zijn diverse getuigen gehoord.



Scooter

Op het moment van de brandstichting reed er een scooter op of rondom de Moreelselaan.

De bestuurder en evt. passagier(s) willen wij uiteraard heel graag spreken. Heeft u de scooter zien rijden?

Kent u of bent u de bestuurder/passagier(s)? Laat het ons weten via 0900-8844 of 0800-7000(anoniem).

Camerabeelden

Heeft u een camera en woont u in de buurt of (nabije) omgeving van deze brand?

En heeft u daardoor relevante info over de betreffende brand?

Meld dat dan via 0800-6070(gratis Opsporingstiplijn) of via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).

Meld u ook aan via camera in beeld. Klik hier om u daarvoor aan te melden.

Hulp publiek!

Heeft u iets gezien? Of heeft u informatie die ons kan helpen bij het onderzoek? Neem dan contact met ons op via 0900-8844. Anoniem kan ook via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Uw tips en informatie zijn ontzettend welkom.