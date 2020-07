Dodelijk verkeersongeval

Het ongeval gebeurde toen de auto vanuit een zijweg de N275 opreed en daarbij vermoedelijk geen voorrang gaf aan de vrachtauto. De bestuurder van de auto overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De bijrijdster is met ernstige verwondingen overgebracht naar Radboud ziekenhuis. Bij het ongeval is een traumahelikopter opgeroepen. Het Mobiel Medisch Team heeft ter plaatse medische hulp verleend. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Verkeersongevallenanalyse van de politie stelt een nader onderzoek in naar de exacte toedracht van het ongeval.