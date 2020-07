Politie onderzoekt gewapende overval op supermarkt

Omstreeks 06.30 uur kreeg de politie melding van een gewapende overval aan een supermarkt op het Gebrookerplein in Hoensbroek. Onder bedreiging van een wapen moest het slachtoffer geld uit een kluis en een horloge afstaan. De twee verdachten gingen er vervolgens met de buit op een donkere scooter vandoor.

Getuigen gezocht!

De politie komt graag in contact met getuigen die meer informatie hebben over deze gewapende overval. Heeft u iets gezien? Of tips over de gezochte verdachten? Deel dit dan via 0900 – 88 44 of indien gewenst geheel anoniem via 0800-7000.