Aantal loonsancties gedaald

Het aantal verplichte loondoorbetalingen op inhoudelijke gronden bedroeg vorig jaar 122. In die gevallen oordeelde het UWV dat de werkgever zich onvoldoende had ingespannen om passend werk te vinden binnen de organisatie dan wel te laat had gekeken naar andere mogelijkheden voor passend werk buiten de organisatie. In de eenheden nemen de herplaatsingscommissies besluiten over plaatsing in een andere passende functies. Hiervoor verrichten onder anderen de arbeidsdeskundige en de mobiliteitsadviseur het vooronderzoek.



In 2018 kostten de verplichte loondoorbetalingen de politie naar schatting 3 miljoen euro. Door de daling van het aantal loondoorbetalingen komt de schatting voor 2019 uit op 2,5 miljoen euro.