Onderzoek branden De Bilt; getuigen gezocht

In de nacht van dinsdag 21 op woensdag 22 juli worden er drie branden gemeld in de omgeving van De Bilt. Als eerste wordt er brand gemeld bij het gemeentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid in Bilthoven. Dat is rond 1.30 uur ’s nachts. Niet veel later, vlak voor 2.00 uur, komt er een melding van een brand bij een voormalige kwekerij op een gemeenteterrein aan de achterzijde van het gemeentehuis. Tot slot blijkt om 2.20 uur op de Biltse Rading een tekstkar in brand te staan. Van alle drie de branden is het vermoeden dat ze zijn aangestoken.

Op 22 juli was er in Bilthoven een demonstratie gaande. Op dit moment is nog op geen enkele manier te zeggen of er een relatie is met de vermoedelijke brandstichtingen.

Het is heel goed mogelijk dat mensen iets hebben gezien van de vermoedelijke brandstichtingen. Het vond dan wel ’s nachts plaats maar het zijn in twee gevallen locaties die vanaf de openbare weg goed zichtbaar zijn. Het kan natuurlijk ook zijn dat er over de brandstichtingen gepraat is en dat iemand daar iets van gehoord heeft. De politie vraagt deze personen zich te melden. Dat kan via 0900-8844. Ook anoniem melding doen is mogelijk via Meld Misdaad Anoniem. Het nummer is 0800-7000. Aan de zaken wordt komende zaterdag ook aandacht besteed in opsporingsprogramma Bureau Hengeveld op RTV Utrecht.