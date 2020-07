Veel te veel drank en drugs

Bij de controle vertoonde de vrouw verward gedrag. Zij bleek niet alleen teveel alcohol te hebben gebruikt. Zij gaf zelf ook aan drugs te hebben gebruikt. De politie liet bloed van de vrouw afnemen. Het bloedmonster werd onderzocht door een erkend laboratorium in opdracht van het Nederlands Forensisch Instituut.

Uit de uitslag bleek dat de vrouw bijna zes maal het maximum aan THC (de werkzame stof uit hennep) en ruim drie maal het maximum aan cocaïne in haar bloed had. Ook had zij ruim zeven maal de hoeveelheid alcohol (die gelden voor een beginnend bestuurder) in haar bloed.

De vrouw had bij de controle haar rijbewijs al in moeten leveren. Ook is een vordering gedaan om haar te onderzoeken op haar rijvaardigheid.