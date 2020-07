Zonder rijbewijs en niet verzekerd

Omstreeks 22.50 uur kreeg de politie melding dat eer auto was gespot op de A9 waarvan de eigenaar niet in het bezit was van een geldig rijbewijs. Bovendien was de auto niet verzekerd. De melding kwam van een ANPR controleplaats. Hierbij wordt het kenteken van een passeren auto automatisch gescand en vergeleken met een aantal databases. Bij een ‘hit’ wordt deze automatisch doorgegeven aan de politie.

De politie trof de auto op de parkeerplaats van het benzinestation bij verkeersplein Kooimeer. Nog voor de bestuurder kon worden gecontroleerd was deze verdwenen via de verkeerde weghelft in de richting Amsterdam. Korte tijd later kwam hij weer teruggereden naar het verkeersplein. Er ontstond een achtervolging in de richting Heerhugowaard waarbij hoge snelheden werden gereden. Uiteindelijk kwam de auto tot stilstand op de Kreekwaard, waar de bestuurder met zijn auto in botsing kwam met een politieauto, een geparkeerd staande auto en een lantarenpaal.

De bestuurder vluchtte weg uit de auto en ging er rennend vandoor. Hij kon echter even verderop worden aangehouden.

De man werd getest op het gebruik van alcohol en/of drugs. Hij testte positief op het gebruik van THC (de werkzame stof uit hennep).

2020153527