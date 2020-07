Woning in Amsterdam-Noord beschoten

Op donderdag 23 juli kreeg de politie melding van een aangetroffen huls op straat. Politieagenten ter plaatse, zagen dat vlakbij de vindplaats van de huls een kogelinslag in een woning zat. De politie vermoedt dat de woning dat deze kogelinslag recent veroorzaakt is op de dag zelf of in de dagen voor 23 juli 2020 beschoten is.