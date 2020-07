Onderzoek naar vermeende kinderlokker levert vooralsnog niets op

Beelden op social media

Het team onderzocht ook de beelden die op sociale media circuleerden. Daaruit bleek dat deze beelden geen verband hielden met de meldingen uit Scheveningen. Verder werd duidelijk dat de foto van de persoon die actief gedeeld werd op Facebook, ergens anders in Nederland gemaakt is en dus niet in Scheveningen. Deze persoon heeft ook geen link met Scheveningen.

Wanneer nieuwe meldingen of concrete aanwijzingen binnenkomen, onderzoekt het team die gelijk. Alle politiemensen zijn op de hoogte en snappen dat ouders zich zorgen maken. In de surveillance besteden zij extra aandacht aan eventuele meldingen.

Wat kunt u zelf doen?

Het is goed om oplettend te zijn en met kinderen de ‘pas op met vreemden’ -adviezen weer eens bespreekbaar te maken. Natuurlijk mag u bij verdachte omstandigheden direct 112 bellen, zodat wij polshoogte kunnen nemen. Uit het ingestelde onderzoek zijn tot nu toe geen nieuwe meldingen naar voren gekomen. Mensen die informatie en/of foto’s hebben, willen we vragen die met ons te delen. Wees terughoudend met het verspreiden van informatie en vooral foto’s via sociale media. Hoewel de intenties natuurlijk goed zijn, bestaat het risico dat daarmee de onrust alleen maar groter wordt of dat de verkeerde personen verdacht gemaakt worden. Heeft u vragen, dan staan wij uiteraard voor u klaar via 0900-8844. Wilt u liever anoniem informatie delen? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.