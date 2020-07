Politie houdt verdachte aan na onderzoek autodiefstal

De politie ontving de afgelopen maanden meerdere meldingen van gestolen voertuigen in de regio Leiden en Noordwijk. Na onderzoek stuitten de agenten op één verdachte en observeerde zijn aanpak. De voertuigen werden allemaal gestolen vanaf de parkeergarage Wantveld in Noordwijk. Uit onderzoek bleek dat de verdachte de voertuigen observeerde en bewust koos voor voertuigen met een hotelparkeervergunning. Waarschijnlijk omdat deze voertuigen een langere periode in de parkeergarage geparkeerd stonden.

Heterdaad

Het is het onderzoeksteam gelukt om de verdachte op heterdaad te betrappen. Een lokaal team trof tijdens een inval meerdere gestolen voertuigen aan. Het gestolen voertuig van de heterdaadactie bleek binnen 30 minuten al volledig gestript te zijn. De verdachte is in Sassenheim aangehouden en wordt donderdag 23 juli voorgeleid aan de rechtercommissaris.

Wat u kunt doen als uw voertuig gestolen is

De diefstal van uw auto, motor of vrachtauto kunt u telefonisch melden bij het Aangifteloket Gestolen Voertuigen en Transportcriminaliteit. Dit loket is de hele week van 07.00 uur tot 23.00 uur bereikbaar via 088 - 00 87 444. Bel zo snel mogelijk, dit vergroot de kans op terugvinden! Houd (zo mogelijk) uw rijbewijs, kentekenbewijs en uw verzekeringspapieren bij de hand.