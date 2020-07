Zes nieuwe aanhoudingen na ongeregeldheden Malieveld

Naast de beelden die via de opsporingsprogramma’s zijn verspreid, zijn ook op politie.nl beelden van relschoppers geplaatst. Op dit moment staan daar foto’s van drie relschoppers die nog niet zijn herkend. Bent u, of kent u een van deze verdachten? Meld dit dan via het nummer 0800-6070. Verdachten kunnen zichzelf ook melden op het politiebureau in hun woonplaats. Kijk op www.politie.nl voor de actuele openingstijden, of bel 0900-8844.