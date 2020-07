Anonieme tip leidt naar drugs(dealer)

Het Team Ondermijning en Drugs van Basisteam Delfshaven liep de anonieme informatie uit en dat resulteerde in een verzoek aan het Flexteam om de verdachte in de gaten te houden. De onopvallende agenten van het Flexteam zagen dat de verdachte in Vlaardingen vanuit zijn auto in aan drie klanten drugs verkocht, wat meer dan genoeg was om hem te arresteren. Ook zijn klanten mochten mee naar het politiebureau.



Kilo harddrugs

De man had in zijn auto meerdere zakjes MDMA, xtc-pillen, wat wiet , zakjes cocaïne en vier telefoons. In zijn woning in Rotterdam werd ook nog eens voor ruim een kilo aan harddrugs gevonden. De politie heeft alles in beslaggenomen, inclusief zijn auto.







Deze man was niet of minder snel opgepakt zonder de anonieme tip. Bel 0800-7000 als je een tip hebt voor de politie of voor andere opsporingsdiensten én je gegevens niet wilt prijsgeven. Je kunt ook via de site anoniem tippen: meldmisdaadanoniem.nl