Politie zoekt getuigen steekincident W. de Vries Robbéweg

Vannacht tussen 3.15 en 3.45 uur vond het incident plaats. De bestuurder van de auto die de man probeerde aan te rijden, is er vervolgens vandoor gegaan. Al snel kwam hij terug en vond er een steekincident plaats. Met een snijwond aan zijn arm bleef het slachtoffer achter op de W.de Vries Robbéweg ter hoogte van de begraafplaats. Diezelfde nacht hielden agenten een 30-jarige man aan uit Gorinchem. Zijn rol wordt onderzocht. De auto van het incident is in beslag genomen voor onderzoek. Het slachtoffer, een 27-jarige man uit Gorinchem is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen. Er is inmiddels een onderzoek gestart. Mogelijk is er nog een tweede verdachte bij de zaak betrokken. De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u informatie over het incident van vannacht, neem dan contact op met 0900-8844 of met 0800-7000 als u liever anoniem blijft. Ook kunt u onderstaand tipformulier invullen.