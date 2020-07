Dronken bromfietser van de weg gehaald

Agenten zagen de bromfietser rond 16.35 uur over de Looierssingel rijden. Hier geldt een gesloten verklaring voor (brom)fietsen. Daarom zetten de agenten de bromfietser op de Seisweg aan de kant. Agenten hadden direct door dat de man behoorlijk onder invloed van alcohol was. Ze hielden hem aan en op het politiebureau is een ademanalyse uitgevoerd (uitslag 1185 ug/l). Bovendien had de Vlissinger geen geldig rijbewijs en bleek hij nog drie openstaande verkeersboete te hebben. Na verhoor mocht hij naar huis. De politie stuurt het proces verbaal voor het rijden onder invloed naar het Openbaar Ministerie voor verdere afdoening. Later op de avond is hij het bedrag van 642 euro van de openstaande bekeuringen op het politiebureau komen betalen.