Politie zoekt getuigen ongeval met motorrijder

Het ongeluk gebeurde rond 15.40 uur op de kruising Zandstraat en Hobbelrade in Spaubeek. De motorrijder reed vanaf de afrit van de autosnelweg richting Schimmert.

Hij is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Lesauto

Team Tactische Ondersteuning Verkeersongevallen (TTOV) van de politie verricht onderzoek op de plaats waar het ongeluk gebeurd is.

Om de toedracht van het ongeval te achterhalen is de politie op zoek naar getuigen. Meer in het bijzonder naar een (mogelijk blauwe) lesauto die op dat moment ook vanaf de afrit van de autosnelweg richting Schimmert reed.

Maar ook andere getuigen die het ongeval hebben zien gebeuren, kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844.

Op dit moment kan nog geen informatie over de personalia van het slachtoffer gegeven worden.