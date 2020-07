Politie zoekt getuigen van gewelddadige straatroof

Op de locatie van de verkoopafspraak stond het slachtoffer met een familielid te wachten. Er kwamen twee jongens opdagen. Eén van de twee trok de grijze sneakers aan om ze te passen, maar hij bleek niet van plan om te betalen. Hij begon er mee weg te lopen. Op hetzelfde moment greep de andere jongen de verkoper vast en bedreigde hem met een steekvoorwerp. Ook werd het slachtoffer op zijn hoofd geslagen. Het familielid kreeg hetzelfde te verduren.

Schreeuwen

De daders probeerden nog meer spullen te stelen, maar toen de verkoper om hulp begon te schreeuwen namen de twee de benen. Eén van de daders rende weg in de richting van het centrum of de Staatsliedenwijk.

Signalement

De politie is op zoek naar mensen die meer weten over deze gewelddadige straatroof. Het signalement van de daders is als volgt:

Dader 1 (degene met het steekvoorwerp)

man

normaal postuur

donker gekleurd vest met capuchon

16 - 17 jaar

1.75 m lang

donkere huidskleur

Dader 2 (de koper van de schoenen)

man

normaal postuur

donker gekleurde jas en joggingbroek

16 - 17 jaar

1.70 m lang

getinte huidskleur

Tips

Heeft u iets gezien van de beroving op het Leeuwardenplein? Of heeft u de daders weg zien rennen? Meld u dan bij de politie via 0900-8844 of onderstaand tipformulier. Anoniem melden kan ook, via 0800 – 7000 of www.meldmisdaad.nl