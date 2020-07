Aanhouding na beschieten van auto

Aan de hand van het kenteken van de auto en het signalement van de bestuurder kon de politie vanochtend omstreeks 5:00 uur een verdachte in zijn woning aanhouden. De verdachte is een 38-jarige inwoner van de gemeente Coevorden.

De aanhouding werd gedaan door een arrestatieteam van de politie. Het team wordt ingezet, op het moment dat er mogelijk (vuur)wapens in het spel zijn. In de woning van de man vonden de agenten verschillende airsoftwapens. Airsoftwapens zijn gas- of veerdrukwapens om plastic balletjes te verschieten. Deze wapens lijken exact op echte wapens. Ook vond de politie in de woning verschillende slag- en steekwapens en vlaggen en voorwerpen met afbeeldingen van hakenkruizen.

De politie onderzoekt de achtergrond van dit incident. De 38-jarige man zit vast en zal over het schietincident en over de bij hem aangetroffen voorwerpen worden gehoord. Ook wordt er aangifte opgenomen van de mensen die werden beschoten.