Man aangehouden na achtervolging

De politie kreeg een melding dat een voertuig vreemd geparkeerd zou staan aan de Keppelseweg in Hummelo. Toen de politie ter plaatse kwam en de bestuurder van het voertuig vorderde om ergens anders te parkeren, ging de man er met hoge snelheid vandoor. Hij reed zonder verlichting, negeerde meermaals het stopteken en ramde een politievoertuig. Uiteindelijk is de bestuurder op de Didamseweg in Wehl de macht over het stuur verloren en meermaals over de kop gegaan. Hij is hierbij niet gewond geraakt. Na de aanhouding van de man namen agenten een drugstest af. De man testte positief en werd meegenomen naar het bureau.

2020344878 AC