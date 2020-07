Getuigen gezocht na bekogelen brandweer

De groep jongeren stichtte donderdagavond meerdere buitenbrandjes bij de Frederik van Eedenlaan. Hierbij moest de brandweer meerdere keren in actie komen om deze te blussen. Rond 19.15 uur kwam er een melding binnen van een brandende kliko. Toen brandweermensen deze wilden blussen, werden zij bestookt met vuurwerk en eieren. Geen van de brandweermensen raakte hierbij gewond.



Getuigen gezocht

De groep jongeren zorgt de afgelopen tijd vaker voor overlast in de omgeving, de politie komt dan ook graag in contact met mensen die getuige waren van dit incident. Heeft u iets gezien of gehoord of heeft u beelden van het incident? Neem dan contact op met de politie via het nummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem, dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0900-7000.



Geweld tegen politie en andere hulpverleners

Geweld tegen politiemensen en andere hulpverleners wordt niet getolereerd, daar treden wij hard tegen op. Welke vorm van geweld het ook betreft. Ons uitgangspunt is: handen af van onze hulpverleners. Gooi je doelbewust vuurwerk richting hulpverleners of burgers? Dan kun je vervolgd worden voor (poging tot) zware mishandeling of (poging tot) doodslag.